फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Arun and Vimal came first in the race, Mohit won the wrestling match

Lakhimpur Kheri News: दौड़ में अरुण-विमल अव्वल, दंगल में मोहित ने मारी बाजी

Sat, 03 Oct 2026 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Arun and Vimal came first in the race, Mohit won the wrestling match
तिकुनिया बनवीरपुर में आयोजित दंगल में दांव-पेंच दिखाते पहलवान। संवाद
मझगईं/तिकुनिया। क्षेत्र में आयोजित दौड़ और कुश्ती प्रतियोगिताओं में युवाओं ने दमखम दिखाया। विष्णुपुर में हुई दौड़ प्रतियोगिता में आसपास के गांवों से सैकड़ों प्रतिभागी पहुंचे।
विज्ञापन

1600 मीटर में मझगई निवासी अरुण कुमार प्रथम, विवेक कुमार द्वितीय और विष्णुपुर के सुमित कुमार तृतीय रहे। 800 मीटर में विमल कुमार ने पहला और सिवाकल ने दूसरा स्थान हासिल किया। समापन पर समाजसेवी जगजीवन लाल ने विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन

तिकुनिया के बनवीरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर दंगल एवं कुश्ती प्रतियोगिता हुई। इसमें 11 कुश्तियां हुईं। फाइनल में बनवीरपुर के पहलवान मोहित और सद्दाम के बीच मुकाबला हुआ। इसमें मोहित विजयी रहे। इससे पहले सोनू सुजौली और बनवीरपुर के पहलवान पुनीत राना के बीच कुश्ती हुई, जिसमें पुनीत राना विजयी रहे।

तिकुनिया बनवीरपुर में आयोजित दंगल में दांव-पेंच दिखाते पहलवान। संवाद

तिकुनिया बनवीरपुर में आयोजित दंगल में दांव-पेंच दिखाते पहलवान। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed