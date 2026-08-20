Lakhimpur Kheri News: बीए-बीकॉम समेत एमए में प्रवेश का एक और मौका

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प्राचार्य डॉ. सूर्य प्रकाश शुक्ला ने बताया कि बीए, बीकॉम के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर तथा एमए समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से छूटे विद्यार्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। आवेदन के बाद फार्म की हार्ड कॉपी लेकर महाविद्यालय पहुंचकर काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से निर्धारित तिथियों में प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

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पलियाकलां। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सत्र 2026-27 में प्रवेश से छूटे छात्र-छात्राओं को एक और मौका दिया गया है। महाविद्यालय की वेबसाइट 21 से 23 अगस्त तक ऑनलाइन प्रवेश के लिए फिर खोली जाएगी।