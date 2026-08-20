Lakhimpur Kheri News: जिला अस्पताल में ऑपरेशन और इम्प्लांट के नाम पर वसूली का आरोप

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ग्राम चंद्रनगर थाना फूलबेहड़ निवासी हरवंश कुमार ने बताया कि उनके आठ वर्षीय पुत्र सचिन के पैर पर ठेलिया चढ़ने से हड्डी टूट गई थी। बीते शुक्रवार वह बच्चे को जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने भर्ती कर ऑपरेशन कराने की बात कही।आरोप है कि ऑर्थो सर्जिकल विभाग के डॉक्टर के सहयोगी ने अगले दिन हरवंश को बुलाकर बताया कि बच्चे के पैर में रॉड डालनी पड़ेगी और 13 हजार रुपये खर्च आएगा। काफी मिन्नत के बाद सौदा 11,500 रुपये में तय होने का आरोप है। हरवंश के अनुसार, इलियास खान उर्फ फैज और उसके एक साथी ने उनसे 4500 रुपये लिए और 4500 रुपये जमा व 7000 रुपये बकाया दर्शाते हुए बिल दिया। ऑपरेशन के बाद भी फैज बार-बार रुपये मांगकर परेशान करता रहा। मामले में पीड़ित का वीडियो भी वायरल हो रहा है।प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी पर जांच कमेटी गठित की गई है। फैज नाम के व्यक्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।