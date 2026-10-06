Lakhimpur Kheri News: चित्रकला में अनन्या, भाषण में परिधि और सामान्य ज्ञान में सोनल रहीं अव्वल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 06 Oct 2026 11:24 PM IST
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लखीमपुर खीरी। सेवा संकल्प अभियान मेरे सपनों का भारत-विकसित उत्तर प्रदेश थीम के तहत मंगलवार को राजकीय कन्या इंटर काॅलेज में जिला स्तरीय चित्रकला, भाषण और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के करीब 500 छात्र-छात्राओं, 200 अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी, सीडीओ योगानंद पांडे, भाजपा जिला कोऑर्डिनेटर अनुराग मिश्रा और जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने दीप जलाकर किया ।
माध्यमिक शिक्षा की चित्रकला प्रतियोगिता में अनन्या अग्रवाल (गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पलिया) प्रथम, कोमल देवी (राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, लखीमपुर) द्वितीय और शिव शुक्ला (माता राजरानी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, बेहजम) तृतीय रहे। भाषण में परिधि राठौर प्रथम, आमीना बानो द्वितीय और अरीबा तृतीय रहीं। सामान्य ज्ञान में सोनल प्रथम, रिया पटेल द्वितीय और स्वर्णिमा जोशी तृतीय रहीं।
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बेसिक शिक्षा की चित्रकला प्रतियोगिता में रॉयल भारती पीएम श्री विद्यालय निघासन की छात्रा प्रथम रही। कार्यक्रम में संयोजिका डॉ. शालिनी दुबे, नोडल अधिकारी डॉ. शशी तिवारी, तसनीम कौसर और देवेंद्र कुमार निगम समेत सभी शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।
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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी, सीडीओ योगानंद पांडे, भाजपा जिला कोऑर्डिनेटर अनुराग मिश्रा और जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने दीप जलाकर किया ।
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माध्यमिक शिक्षा की चित्रकला प्रतियोगिता में अनन्या अग्रवाल (गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पलिया) प्रथम, कोमल देवी (राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, लखीमपुर) द्वितीय और शिव शुक्ला (माता राजरानी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, बेहजम) तृतीय रहे। भाषण में परिधि राठौर प्रथम, आमीना बानो द्वितीय और अरीबा तृतीय रहीं। सामान्य ज्ञान में सोनल प्रथम, रिया पटेल द्वितीय और स्वर्णिमा जोशी तृतीय रहीं।
विज्ञापन
बेसिक शिक्षा की चित्रकला प्रतियोगिता में रॉयल भारती पीएम श्री विद्यालय निघासन की छात्रा प्रथम रही। कार्यक्रम में संयोजिका डॉ. शालिनी दुबे, नोडल अधिकारी डॉ. शशी तिवारी, तसनीम कौसर और देवेंद्र कुमार निगम समेत सभी शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।