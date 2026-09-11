Lakhimpur Kheri News: अहमद की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा, गिरफ्तारी की मांग पर हंगामा

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सूचना पर आसपास के थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। सीओ मोहम्मदी समेत अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। शुक्रवार सुबह काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ और पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया।बताया गया कि 12 जुलाई की रात करीब नौ बजे मारपीट हुई थी। अहमद के भाई असलम की तहरीर पर उसी समय रितिक, विकास और तनु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तहरीर के अनुसार, अहमद खोखे पर बज रहे बैंडबाजे की आवाज कम कराने के लिए कहने गया था। इसी दौरान उसे लात-घूंसों और ईंट-पत्थरों से मारपीट कर घायल कर दिया गया था। उसका लखनऊ में इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई।मृतक की मां शम्मा ने आरोप लगाया कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आरोपी का घर पास में होने और मृतक के घर के आसपास पुलिस न होने से परिजन आक्रोशित हो गए। वे शव लेकर बरवर चौराहे की ओर चल दिए। महिलाओं ने नारेबाजी की। चौराहे से पहले सीओ अरुण कुमार सिंह और एसडीएम पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस और परिजनों के बीच गहमा-गहमी भी हुई।परिजन हत्या का मामला दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि हत्या की धारा नहीं बनती और उसी मुकदमे में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने के बाद हत्या की धारा में मुकदमा तरमीम किया जाएगा।