Lakhimpur Kheri News: नाश्ता बनते समय सिलिंडर लीक, आग लगने से छप्पर वाला घर जला
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 17 Sep 2026 12:04 AM IST
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निघासन। रकेहटी गांव स्थित सुभाष नगर वार्ड नंबर 15 में बुधवार सुबह नाश्ता बनाते समय गैस सिलिंडर लीक होने से ओमप्रकाश के छप्पर वाले घर में आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के समय ओमप्रकाश पाल और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे।
घर में मौजूद बच्चों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग तेजी से छप्पर वाले तक पहुंच गई। बंगले में बंधे मवेशियों को बच्चों ने रस्सियां काटकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकलकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हालांकि, तब तक बंगले में लगी पानी की टुल्लू पंप समेत गृहस्थी का हजारों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
सीओ शिवम कुमार ने बताया कि बच्चे छप्पर वाले घर के नीचे नाश्ता बना रहे थे। इसी दौरान गैस सिलिंडर लीक होने से आग लगी।
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घर में मौजूद बच्चों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग तेजी से छप्पर वाले तक पहुंच गई। बंगले में बंधे मवेशियों को बच्चों ने रस्सियां काटकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकलकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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हालांकि, तब तक बंगले में लगी पानी की टुल्लू पंप समेत गृहस्थी का हजारों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
सीओ शिवम कुमार ने बताया कि बच्चे छप्पर वाले घर के नीचे नाश्ता बना रहे थे। इसी दौरान गैस सिलिंडर लीक होने से आग लगी।