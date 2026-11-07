Lakhimpur Kheri News: गुम हुए 151 मोबाइल फोन मिले, मालिकों को लाैटाए जाएंगे

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एसपी ने बताया कि मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। एएसपी पश्चिमी और सीओ अपराध के निर्देशन में सर्विलांस सेल व साइबर थाने की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से गुम हुए मोबाइल ट्रेस किए।पुलिस के मुताबिक, जिले के विभिन्न थानों, शिकायत प्रकोष्ठ खीरी और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सीईआईआर पोर्टल पर मोबाइल गुम होने की शिकायतें दर्ज थीं। इनके आधार पर टीम ने मोबाइल के आईएमईआई नंबर ट्रेस कर लोकेशन का पता लगाया।लगातार तकनीकी निगरानी के बाद टीम ने लखीमपुर खीरी के अलावा सीतापुर, बहराइच और आसपास के क्षेत्रों से कुल 151 मोबाइल बरामद किए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 32 लाख रुपये बताई गई है।