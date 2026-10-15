फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Youth from Patherwa dies in road accident in Saudi Arabia; two critically injured.

Kushinagar News: सऊदी अरब में सड़क हादसे में पटहेरवा के युवक की मौत, दो गंभीर

Thu, 15 Oct 2026 02:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
Youth from Patherwa dies in road accident in Saudi Arabia; two critically injured.
हादसे में मौत की खबर मिलते ही घर वालों में चीख पुकार मची
विज्ञापन

पिपरा कनक। सऊदी अरब में 8 अक्तूबर को हुए एक भीषण सड़क हादसे में कुशीनगर के एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना में दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज वहीं एक अस्पताल में जारी है।
पटहेरवा थाना क्षेत्र के गगलवा चैनपट्टी निवासी राजू, नरहवां निवासी मनोज कुमार मद्देशिया और कसया थाना क्षेत्र के शिवपुर निवासी जावेद अख्तर डेढ़ वर्ष पूर्व सऊदी अरब गए थे। ये तीनों युवक अलखर्ज की एक कंपनी में काम करते थे। 8 अक्तूबर को काम से वापस लौटते समय उनकी चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

तीनों घायलों को सऊदी अरब के अलखर्ज स्थित किंग खालिद एंड प्रिन्स सुल्तान अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 10 अक्तूबर को जावेद अख्तर (लगभग 35 वर्ष) की मौत हो गई। मनोज कुमार मद्देशिया (32 वर्ष) और राजू (30 वर्ष) अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। राजू के रिश्तेदार शमसुल होदा ने बताया कि दोनों युवकों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिवार की माली हालत सुधारने के लिए ये युवक सऊदी अरब गए थे। घटना के बाद से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed