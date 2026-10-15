फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Bride's side backs out of wedding; altercation ensues when groom's side demands reimbursement of expenses; FIR registered against two brothers.

Kushinagar News: लड़की पक्ष शादी से मुकरा, वर पक्ष ने खर्चा मांगा तो हुई मारपीट, दो भाइयों पर प्राथमिकी

Thu, 15 Oct 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Bride's side backs out of wedding; altercation ensues when groom's side demands reimbursement of expenses; FIR registered against two brothers.
खड्डा। शादी तय होने के बाद लड़की पक्ष के मुकरने और खर्च के 30 हजार रुपये व सामान वापस मांगने पर विवाद हो गया। आरोप है कि लड़की के परिवार के दो भाइयों ने युवक के पिता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। खड्डा पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र के करदह निवासी हजरत ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उनके बेटे की शादी परशुरामपुर निवासी एक युवती से तय हुई थी। इस दौरान उन्होंने लड़की पक्ष को 30 हजार रुपये और सामान दिए थे। बाद में शादी से इनकार करने पर उन्होंने रुपये और सामान वापस मांगे लेकिन लड़की पक्ष टालमटोल करने लगा।
विज्ञापन

उनका आरोप है कि बीते 10 अक्तूबर को दिलशाद और मुस्ताक उनके घर पहुंचे और अपशब्द बोलने लगे। विरोध करने पर दोनों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। खड्डा थानाध्यक्ष महेश कुमार चौबे ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed