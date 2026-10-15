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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Akash Saini from Kushinagar in UP's deaf cricket team.

Kushinagar News: यूपी की डेफ क्रिकेट टीम में कुशीनगर के आकाश सैनी

Thu, 15 Oct 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:50 AM IST
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Akash Saini from Kushinagar in UP's deaf cricket team.
26 अक्तूबर से सूरत में होगी राष्ट्रीय टी-20 चैंपियनशिप, सुल्तानपुर के आकाश सिंह संभालेंगे कप्तानी
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पडरौना। उत्तर प्रदेश की डेफ क्रिकेट टीम में कुशीनगर के आकाश सैनी ने जगह बनाकर जिले का मान बढ़ाया है। उनका चयन 10वीं टी-20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए हुआ है।

गुजरात के सूरत में 26 अक्तूबर से एक नवंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में प्रदेश की 14 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी। उत्तर प्रदेश डेफ क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीडीसीए) के महासचिव आशीष बाजपेयी की तरफ से जारी पत्र के अनुसार टीम की कमान सुल्तानपुर के आकाश सिंह को सौंपी गई है। आगरा के संदीप कुमार मुख्य कोच और कानपुर के आशीष बाजपेयी कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। महासचिव की तरफ से जारी पत्र में उत्तर प्रदेश की टीम में आकाश सिंह (कप्तान), दीपक कुमार, अमन रिजवी, सुशील यादव, राजू यादव, रौनक मलिक, धीरज कुमार, कुशीनगर के आकाश सैनी, प्रतीक राज चौधरी, अब्दुल कादिर, मोहम्मद कैफ, राजा यादव, उत्कर्ष दुबे और अभिनव पटेल को शामिल किया गया है। आकाश सिंह को मिली इस उपलब्धि पर जिले के खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है।
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