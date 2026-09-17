Kushinagar News: सेवा संकल्प अभियान में गांव-गांव महिलाएं सजाएंगी रंगोली

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सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और समाज में सेवा व सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। इसके लिए विभिन्न विभागों को जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। 17 सितंबर को अभियान के शुभारंभ पर कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा।इस दौरान रक्तदान शिविर, अस्पतालों में भर्ती मरीजों को फल वितरण सहित अन्य जनसेवा के कार्यक्रम भी होंगे। शाम को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों, पंचायत भवनों और सरोवरों सहित प्रमुख स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी इससे जोड़ा जाएगा।लोगों से अपने घरों पर दीप जलाकर अभियान में सहभागी बनने की अपील की जाएगी। अभियान के दौरान लाभार्थीपरक योजनाओं के तहत सहायता और टूल किट का वितरण किया जाएगा। स्वरोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां भी होंगी। इसके अलावा मेरे सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन मिलन सेवा, सेवा की कहानी, सेवा कलश यात्रा, विकसित भारत संकल्प, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग राष्ट्र के संग, सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज और सुशासन एवं संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।