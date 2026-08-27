Kushinagar News: सर्पदंश से महिला की मौत झाड़फूंक कराते रहे परिजन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:14 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:14 AM IST
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मंसाछापर। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के किन्नरपट्टी गांव की भरटोली में मंगलवार देर रात सोते समय 35 वर्षीय चानगुदी देवी को सांप ने डस लिया। रात करीब 12 बजे उनकी सास मराछी गांव में चल रही शिव चर्चा से घर लौटीं। बहू को बिस्तर पर छटपटाते देखकर शोर मचाया। हालत बिगड़ने पर परिजन मेडिकल कॉलेज कुशीनगर ले गए। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद भी बुधवार को परिजनों ने झाड़-फूंक कराई। दोपहर बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संवाद
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