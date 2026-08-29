फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Woman dies in road accident while on her way to tie Rakhi to her brother.

Kushinagar News: भाई को राखी बांधने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत

Sat, 29 Aug 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Woman dies in road accident while on her way to tie Rakhi to her brother.
कप्तानगंज। रामकोला थाना क्षेत्र के रामपुर बगहा के मंदिर के समीप भाई को राखी बांधने बेटे के साथ बाइक से जा रही धर्मशाला मंदिर के साधु जायसवाल की 55 वर्षीय पत्नी सविता देवी की हादसे में मौत हो गई। इसकी खबर मिलते ही मायके और ससुराल पक्ष में चीख-पुकार मच गई। रक्षाबंधन का त्योहार गम में बदल गया। बाइक चला रहा बेटा और बीच में बैठी पोती बाल-बाल बच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है।
विज्ञापन


रामकोला कस्बे के वार्ड नंबर 12 धर्मशाला मंदिर के साधु जायसवाल की पत्नी सविता देवी शुक्रवार को सुबह नौ बजे बड़े बेटे 30 वर्षीय संदीप जायसवाल के साथ बाइक से नौ वर्षीय पोती को लेकर गोरखपुर जिले के कुसम्ही अपने भाई को राखी बांधने निकली थी। रामकोला-कप्तानगंज मार्ग के रामपुर बगहा मंदिर के समीप रामकोला की तरफ से आ रहे चार पहिया वाहन से बाइक टकरा गई। सविता देवी सड़क पर गिरकर बेहोश हो गईं। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
विज्ञापन

लोगों ने एंबुलेंस से उन्हें कप्तानगंज सीएचसी भेजा। वहां डाक्टर ने सविता देवी को मृत घोषित कर दिया। बाइक चला रहा संदीप और बीच में बैठी पोती को चोटें नहीं लगी है। संदीप हेलमेट पहना था। मौत की खबर मिलने के बाद घर वाले रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे। एसओ धीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि रामकोला पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed