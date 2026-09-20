Kushinagar News: छात्राओं ने उकेरी देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता की तस्वीर

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प्रतियोगिता में किसी छात्रा ने देशप्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया तो किसी ने समाज में फैली समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली पेंटिंग बनाई। रंग-बिरंगे और संदेशपरक चित्रों ने विद्यालय परिसर में आकर्षण का केंद्र बने रहे। छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा के साथ सामाजिक सरोकारों को भी चित्रों में स्थान दिया।विद्यालय की वार्डन शालिनी सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की नैतिक और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के साथ उनकी रचनात्मक क्षमता को विकसित करते हैं। प्रतियोगिताओं से बच्चों में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। छात्राओं की बनाई पेंटिंग केवल उनकी कला प्रतिभा को नहीं दर्शातीं, बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश देने और लोगों को जागरूक करने का भी माध्यम बनती हैं।