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Kushinagar News: छात्राओं ने उकेरी देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता की तस्वीर

Sun, 20 Sep 2026 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:59 AM IST
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Female students depicted themes of patriotism and social awareness.
सुकरौली। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शनिवार को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं ने रंगों और कल्पनाओं के जरिए देशभक्ति, सामाजिक एकता और विभिन्न सामाजिक समस्याओं को चित्रों के माध्यम से उकेरा।
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प्रतियोगिता में किसी छात्रा ने देशप्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया तो किसी ने समाज में फैली समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली पेंटिंग बनाई। रंग-बिरंगे और संदेशपरक चित्रों ने विद्यालय परिसर में आकर्षण का केंद्र बने रहे। छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा के साथ सामाजिक सरोकारों को भी चित्रों में स्थान दिया।
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विद्यालय की वार्डन शालिनी सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की नैतिक और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के साथ उनकी रचनात्मक क्षमता को विकसित करते हैं। प्रतियोगिताओं से बच्चों में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। छात्राओं की बनाई पेंटिंग केवल उनकी कला प्रतिभा को नहीं दर्शातीं, बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश देने और लोगों को जागरूक करने का भी माध्यम बनती हैं।
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