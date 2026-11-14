Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Woman dies in accident while traveling to her maternal home for Chhath celebrations

Kushinagar News: छठ मनाने मायके जा रही महिला की हादसे में मौत

Sat, 14 Nov 2026 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Woman dies in accident while traveling to her maternal home for Chhath celebrations
पकड़ियार बाजार। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा-घुघली मार्ग पर शुक्रवार दोपहर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन

महिला पड़ोस के युवक के साथ मायके में छठ पर्व मनाने जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। मड़ार बिंदवलिया गांव के दुसाधी पट्टी टोला निवासी कपिल देव मिश्रा की 45 वर्षीय पत्नी श्रीमंती देवी का मायका तुर्कपट्टी में है। वहां छठ पर्व का आयोजन होता है। शुक्रवार सुबह वह पड़ोस के युवक अभिषेक सिंह के साथ बाइक से मायके जाने के लिए निकली थीं। दोनों नौरंगिया बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। कोटवा शराब की दुकान के सामने पीछे से आ रहे रसोई गैस लदे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और ट्रक का पहिया श्रीमंती देवी के सिर पर चढ़ गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन

हादसे में बाइक चला रहे अभिषेक सिंह भी घायल हो गए। उनके कूल्हे की हड्डी खिसक गई है। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया।
हादसे की खबर मिलते ही महिला के मायके और ससुराल पक्ष के लोग थाने पहुंच गए। छठ पर्व की तैयारियों के बीच हादसे की खबर से परिवार में मातम छा गया। श्रीमंती देवी के पति कपिल देव मिश्रा पैर से दिव्यांग हैं। थानाध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed