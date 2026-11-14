Kushinagar News: 1,490 मतदान केंद्रों पर बनाए गए 2,937 मतदेय स्थल

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वेश कुमार ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत सूची तैयार की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से चार नवंबर को इसके प्रकाशन का अनुमोदन दिया गया था।अंतिम सूची के अनुसार खड्डा विधानसभा क्षेत्र में 198 मतदान केंद्रों पर 374 मतदेय स्थल, पडरौना में 181 मतदान केंद्रों पर 420, तमकुहीराज में 228 मतदान केंद्रों पर 444 और फाजिलनगर में 256 मतदान केंद्रों पर 458 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं।इसी तरह कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में 221 मतदान केंद्रों पर 441, हाटा में 225 मतदान केंद्रों पर 406 और रामकोला (अनुसूचित जाति) में 181 मतदान केंद्रों पर 394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रवार अंतिम सूची डीईओ पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।