Kushinagar News: इंतजार करते रहे ग्रामीण, नहीं आए अधिकारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:13 AM IST
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जौरा बाजार। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए शनिवार को ग्राम चौपाल महज औपचारिकता बनकर रह गई। फाजिलनगर क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में जिले से नामित नोडल अधिकारी नहीं पहुंचे। ऐसे में ग्रामीण समस्याएं लेकर इंतजार करते रहे। अंत में सफाई कर्मियों व ग्राम सचिव को ही शिकायतें बताईं गई।
विशुनपुरा गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे समस्याएं लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जिले से नामित नोडल अधिकारी रामनक्षत्र गुप्ता के सामने उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अधिकारी के नहीं पहुंचने से ग्रामीण मायूस हुए। चौपाल में केवल ग्राम सचिव ने ग्रामीणों को सुना।इस दौरा एक वृद्धा पेंशन और दो राशन कार्ड का मामला आया। संवाद
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विशुनपुरा गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे समस्याएं लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जिले से नामित नोडल अधिकारी रामनक्षत्र गुप्ता के सामने उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अधिकारी के नहीं पहुंचने से ग्रामीण मायूस हुए। चौपाल में केवल ग्राम सचिव ने ग्रामीणों को सुना।इस दौरा एक वृद्धा पेंशन और दो राशन कार्ड का मामला आया। संवाद
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