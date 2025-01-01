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वहीं, दीवारों से पानी का रिसाव भी होने लगा है। स्थिति यह है कि निर्माण के महज 15 दिन के भीतर मरम्मत करानी पड़ रही है। इसके चलते अंडरपास से आवागमन भी बंद कर दिया गया है। पडरौना शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर करीब छह करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास का निर्माण कराया गया है। निर्माण पूरा होने के बाद तीन नवंबर को सांसद विजय कुमार दुबे और सदर विधायक मनीष जायसवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका लोकार्पण किया था।इसके शुरू होने से शहरवासियों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन वाहनों की आवाजाही बढ़ते ही अंडरपास के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। दीवारों से पानी का रिसाव होने के कारण वहां पानी भी जमा होने लगा।स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरपास से प्रतिदिन बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजरते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण निर्माण का इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त होना चिंता का विषय है। लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और अधिकारियों की निगरानी की जांच कराने की मांग की है।