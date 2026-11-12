कुशीनगर: बिहार के थाने से चोरी हुए बालू लदे दो ट्रक ठाढ़ीभार से बरामद, दोनों चालक हिरासत में

बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने से चोरी हुए बालू लदे दो ट्रक कुशीनगर में बरामद किए गए हैं। दोनों ट्रक अवैध खनन के मामले में सीज कर थाने परिसर में खड़े किए गए थे। आरोप है कि रात में खनन माफिया पुलिस को चकमा देकर उन्हें लेकर फरार हो गए। बिहार पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ट्रकों की लोकेशन ट्रेस की और विशुनपुरा थाना क्षेत्र के ठाढ़ीभार स्थित डमुर स्थान से दोनों को बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों चालकों को हिरासत में लिया है।

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