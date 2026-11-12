कुशीनगर: शादी का झांसा देकर राजस्थान के युवक से 1.20 लाख ऐंठे, रास्ते से भाग गई दुल्हन

शादी का झांसा देकर दूसरे राज्यों के लोगों से ठगी करने वाला गिरोह कई जिलों में सक्रिय है। पुलिस की जांच में गिरोह में 10 से अधिक महिलाओं और पुरुषों के शामिल होने की बात सामने आई है। आरोप है कि गिरोह के सदस्य राजस्थान और हरियाणा समेत दूसरे राज्यों के युवकों को शादी का रिश्ता तय कर अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद शादी कराने के नाम पर उनसे नकदी और सामान ऐंठ लेते थे। ताजा मामले में राजस्थान के एक युवक से 1.20 लाख रुपये ठगने के आरोप में पुलिस पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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