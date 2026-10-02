फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Two madrasas found closed for years during inspection; preparations underway to cancel their U-DISE codes.

Kushinagar News: जांच में वर्षों से बंद मिले दो मदरसे, यू-डायस कोड समाप्त करने की तैयारी

Fri, 02 Oct 2026 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Two madrasas found closed for years during inspection; preparations underway to cancel their U-DISE codes.
गुरवलिया बाजार। तमकुही क्षेत्र में बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग के निरीक्षण के दौरान दो मदरसे वर्षों से बंद मिले। दोनों संस्थानों में न प्रबंधक मिले और न शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी। स्थानीय लोगों ने भी इनके लंबे समय से बंद होने की जानकारी दी। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने दोनों मदरसों के यू-डायस कोड समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है।
विज्ञापन


तमकुहीराज के बीईओ सुधीर कुमार ने क्षेत्र के विभिन्न निजी विद्यालयों और मदरसों का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्थानों के संचालन, उपलब्ध संसाधनों और यू-डायस कोड से संबंधित अभिलेखों की स्थिति जांची गई।
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान करमैनी स्थित मदरसा न्यू लाइफ चाइल्ड पब्लिक स्कूल बंद मिला। मौके पर प्रबंधक, प्रधानाचार्य और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों ने बताया कि संस्थान कई वर्षों से बंद है। इसके बाद बीईओ बिहार खुर्द समउर स्थित मदरसा अब्दुल हमीद दारुल उलूम पहुंचे। यहां भी संस्थान संचालित नहीं मिला और कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने इसके भी लंबे समय से बंद होने की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीईओ सुधीर कुमार ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य संस्थानों के नियमित संचालन की स्थिति और यू-डायस कोड से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन करना है। दोनों मदरसों के स्थलीय निरीक्षण में लंबे समय से बंद पाए जाने के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित मदरसों के यू-डायस कोड समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed