Kushinagar News: सऊदी अरब में कुशीनगर के बुजुर्ग की गला काटकर हत्या, पाकिस्तानी हिरासत में

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अनवर के भाई अकबर अंसारी ने बताया कि रियाद में ही रहने वाले कुशीनगर के एक व्यक्ति के माध्यम से भाई की हत्या की जानकारी मिली। रियाद में उनके दो और भाई रहते हैं। वह शुक्रवार को मौके पर पहुंचेंगे।अकबर ने बताया कि अनवर करीब तीस साल से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। करीब एक साल की घर पर रहने के बाद इस बार जून में फिर सउदी अरब के अबहा शहर गए थे। वहां वह एक ठेकेदार (कफील) के साथ बुलडोजर चालक के रूप में कार्यरत थे। करीब एक महीने पहले ठेकेदार का काम खत्म हो गया तो ठेकेदार ने भारत लौटने या कहीं और काम करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद अनवर रियाद चले गए।अकबर ने बताया कि रविवार रात को अनवर की बात परिवार वालों से हुई थी। कहा कि कुछ पैसे फंसे हैं मिल जाएंगे तो उमरा के लिए जाउंगा। किसी से कोई विवाद जैसी कोई बात नहीं थी।सोमवार को रियाद में ही रहने वाले कुशीनगर के एक युवक के परिजन के माध्यम से अनवर की उनके कमरे में खून से लथपथ लाश मिलने की जानकारी हुई। इसके बाद परिवार ने रियाद में रहने वाले अनवर के दो भाइयों अनस मोहम्मद और असगर अली काे घटना की जानकारी दी।असगर सोमवार को ही मौके पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक यमन का नागरिक मिला। उसने बताया किक रियाद पुलिस ने हत्या के मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है।अनवर के बेटे अनस के मुताबिक, रियाद में संपर्क करने पर भाषा की समस्या के कारण परिवार को घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अनवर की पाकिस्तान और यमन के नागरिकों से किस तरह मुलाकात हुई और उनके बीच क्या संबंध थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।