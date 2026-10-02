Kushinagar News: सऊदी अरब में कुशीनगर के बुजुर्ग की गला काटकर हत्या, पाकिस्तानी हिरासत में
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:56 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:56 AM IST
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पिपरा बाजार (कुशीनगर)। रामकोला क्षेत्र के रोवारी गांव निवासी 65 वर्षीय अनवर अंसारी की सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गला काट कर हत्या कर दी गई है। सोमवार को उनकी सिर कटी लाश उनके कमरे में मिली। मामले में रियाद पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। हत्या का कारण पता नही चला है।
अनवर के भाई अकबर अंसारी ने बताया कि रियाद में ही रहने वाले कुशीनगर के एक व्यक्ति के माध्यम से भाई की हत्या की जानकारी मिली। रियाद में उनके दो और भाई रहते हैं। वह शुक्रवार को मौके पर पहुंचेंगे।
अकबर ने बताया कि अनवर करीब तीस साल से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। करीब एक साल की घर पर रहने के बाद इस बार जून में फिर सउदी अरब के अबहा शहर गए थे। वहां वह एक ठेकेदार (कफील) के साथ बुलडोजर चालक के रूप में कार्यरत थे। करीब एक महीने पहले ठेकेदार का काम खत्म हो गया तो ठेकेदार ने भारत लौटने या कहीं और काम करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद अनवर रियाद चले गए।
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अकबर ने बताया कि रविवार रात को अनवर की बात परिवार वालों से हुई थी। कहा कि कुछ पैसे फंसे हैं मिल जाएंगे तो उमरा के लिए जाउंगा। किसी से कोई विवाद जैसी कोई बात नहीं थी।
सोमवार को रियाद में ही रहने वाले कुशीनगर के एक युवक के परिजन के माध्यम से अनवर की उनके कमरे में खून से लथपथ लाश मिलने की जानकारी हुई। इसके बाद परिवार ने रियाद में रहने वाले अनवर के दो भाइयों अनस मोहम्मद और असगर अली काे घटना की जानकारी दी।
असगर सोमवार को ही मौके पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक यमन का नागरिक मिला। उसने बताया किक रियाद पुलिस ने हत्या के मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है।
अनवर के बेटे अनस के मुताबिक, रियाद में संपर्क करने पर भाषा की समस्या के कारण परिवार को घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अनवर की पाकिस्तान और यमन के नागरिकों से किस तरह मुलाकात हुई और उनके बीच क्या संबंध थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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अनवर के भाई अकबर अंसारी ने बताया कि रियाद में ही रहने वाले कुशीनगर के एक व्यक्ति के माध्यम से भाई की हत्या की जानकारी मिली। रियाद में उनके दो और भाई रहते हैं। वह शुक्रवार को मौके पर पहुंचेंगे।
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अकबर ने बताया कि अनवर करीब तीस साल से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। करीब एक साल की घर पर रहने के बाद इस बार जून में फिर सउदी अरब के अबहा शहर गए थे। वहां वह एक ठेकेदार (कफील) के साथ बुलडोजर चालक के रूप में कार्यरत थे। करीब एक महीने पहले ठेकेदार का काम खत्म हो गया तो ठेकेदार ने भारत लौटने या कहीं और काम करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद अनवर रियाद चले गए।
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अकबर ने बताया कि रविवार रात को अनवर की बात परिवार वालों से हुई थी। कहा कि कुछ पैसे फंसे हैं मिल जाएंगे तो उमरा के लिए जाउंगा। किसी से कोई विवाद जैसी कोई बात नहीं थी।
सोमवार को रियाद में ही रहने वाले कुशीनगर के एक युवक के परिजन के माध्यम से अनवर की उनके कमरे में खून से लथपथ लाश मिलने की जानकारी हुई। इसके बाद परिवार ने रियाद में रहने वाले अनवर के दो भाइयों अनस मोहम्मद और असगर अली काे घटना की जानकारी दी।
असगर सोमवार को ही मौके पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक यमन का नागरिक मिला। उसने बताया किक रियाद पुलिस ने हत्या के मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है।
अनवर के बेटे अनस के मुताबिक, रियाद में संपर्क करने पर भाषा की समस्या के कारण परिवार को घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अनवर की पाकिस्तान और यमन के नागरिकों से किस तरह मुलाकात हुई और उनके बीच क्या संबंध थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।