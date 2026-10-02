Kushinagar News: बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन

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पकड़ियार बाजार। स्थानीय गांव में दो 12 केवीए के ट्रांसफार्मर जल गया है। इसके चलते बीते दो सप्ताह से करीब 50 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गया। इससे नाराज गांव के लोगों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन कर विरोध जताया। लोगाें ने चेताया की यदि दो दिनों के भीतर ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए, तो गांव में अनशन शुरू करेंगे।गांव के मस्जिद टोला और सचिवालय टोले में 12-12 केवीए के ट्रांसफार्मर लगे हैं। इन्हीं दोनों ट्रांसफार्मरों से करीब 50 घरों में बिजली की आपूर्ति होती है। पिछले दिनों दोनों ट्रांसफार्मर जल गए। इसके बाद उपभोक्ताओं ने विद्युत उपकेंद्र सपहा पहुंचकर और टेलीफोन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। विभागीय जिम्मेदारों ने दो दिनों के भीतर ट्रांसफार्मर बदलने का आश्वासन दिया था, लेकिन तीन सप्ताह बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। रात में अंधेरा रहने के कारण जहरीले और बरसाती कीड़ों का डर बना रहता है। गांव कुन्ती, सुशीला, उर्मिला, सुरसती और कमलावती ने बताया कि अब मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है। ऐसे में मोमबत्ती जलाकर रात गुजारनी पड़ रही है। मोबाइल चार्ज कराने के लिए दूसरे टोले में जाना पड़ता है। शाम होते ही छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगती है। इस दौरान जफूरल्लाह, रानू, अशोक, दीपू, उमेश, गोबरी, कपिलदेव, नंदलाल, रामश्रय, धनई, शैलेश, महंथी आदि मौजूद रहे।