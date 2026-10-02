Kushinagar News: छह को रामकोला आएंगे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:53 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:53 AM IST
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पडरौना। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल छह अक्तूबर को रामकोला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर होने वाली बैठक में संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बृहस्पतिवार को सपा कार्यालय में पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक की।
जिलाध्यक्ष रामअवध यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में लगातार बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक बैठक में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटने का आह्वान किया।
बैठक में पूर्व सांसद बालेश्वर यादव, राजेश प्रताप राव बंटी, विक्रमा यादव, विजेंद्र पाल यादव बब्लू, राजेंद्र यादव मुन्ना, पुरंदर प्रताप यादव और जवाहर लाल गौतम ने भी विचार रखे। संचालन जिला महासचिव ऐनुल हक ने किया।
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इस दौरान नियामत अली, चंद्र प्रकाश यादव, अधिवक्ता चंद्र प्रकाश मिश्रा, पंडित वेद प्रकाश मिश्रा, हीरा प्रसाद, कैलाश चंद कन्नौजिया, महत्तम प्रसाद, भोला यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष रामअवध यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में लगातार बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक बैठक में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटने का आह्वान किया।
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बैठक में पूर्व सांसद बालेश्वर यादव, राजेश प्रताप राव बंटी, विक्रमा यादव, विजेंद्र पाल यादव बब्लू, राजेंद्र यादव मुन्ना, पुरंदर प्रताप यादव और जवाहर लाल गौतम ने भी विचार रखे। संचालन जिला महासचिव ऐनुल हक ने किया।
विज्ञापन
इस दौरान नियामत अली, चंद्र प्रकाश यादव, अधिवक्ता चंद्र प्रकाश मिश्रा, पंडित वेद प्रकाश मिश्रा, हीरा प्रसाद, कैलाश चंद कन्नौजिया, महत्तम प्रसाद, भोला यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।