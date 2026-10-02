Kushinagar News: गांधी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:54 AM IST
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कुशीनगर। महात्मा गांधी की 157वीं जयंती की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में उनके जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। संग्रहालयाध्यक्ष डॉ. लोकरत्न शुक्ल ने गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर युवाओं को गांधी के जीवन-दर्शन, विचारों और आदर्शों से परिचित कराना है। प्रदर्शनी में गांधी के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े दुर्लभ छायाचित्र लगाए गए हैं।
संग्रहालयाध्यक्ष ने दर्शकों को प्रदर्शित छायाचित्रों और उनके विषयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी दो अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इस दौरान लोग गांधी के जीवन और उनके विचारों से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को छायाचित्रों के माध्यम से जान सकेंगे।
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इस अवसर पर संग्रहालय के कर्मचारियों के साथ तरुण शुक्ला, धीरेंद्र मिश्रा, दिनेश दुबे, मुन्नालाल यादव, गोविंद यादव, ललित, कमला देवी, कालिंदी चतुर्वेदी समेत स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर युवाओं को गांधी के जीवन-दर्शन, विचारों और आदर्शों से परिचित कराना है। प्रदर्शनी में गांधी के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े दुर्लभ छायाचित्र लगाए गए हैं।
विज्ञापन
संग्रहालयाध्यक्ष ने दर्शकों को प्रदर्शित छायाचित्रों और उनके विषयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी दो अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इस दौरान लोग गांधी के जीवन और उनके विचारों से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को छायाचित्रों के माध्यम से जान सकेंगे।
विज्ञापन
इस अवसर पर संग्रहालय के कर्मचारियों के साथ तरुण शुक्ला, धीरेंद्र मिश्रा, दिनेश दुबे, मुन्नालाल यादव, गोविंद यादव, ललित, कमला देवी, कालिंदी चतुर्वेदी समेत स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।