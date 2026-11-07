Kushinagar News: हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दो मजदूर झुलसे, हालत गंभीर

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मल्लूडीह। कसया थाना क्षेत्र के कुडवा दिलीपनगर में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जीत बहादुर टोला पर भवन निर्माण कार्य चल रहा था। इसी कार्य के दौरान शुक्रवार को दोपहर करीब दो बजे दो मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।मिली जानकारी के अनुसार, राम कृपाल पटेल (44) निवासी दिलीपनगर और रहीम (46) निवासी सोनबरसा जिला बेतिया बिहार, दोनों ही भवन निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे। काम करते समय लोहे का सरिया बगल से गुजर रही हाई टेंशन तार से सट गया। सरिया में करंट उतरने से दोनों मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए।दुर्घटना के बाद दोनों घायल मजदूरों को गंभीर हालत में उनके परिजन सीएचसी कसया ले गए। डॉक्टरों ने दोनों मजदूरों का प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया। दोनों मजदूरों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। थानाध्यक्ष इत्यानंद पांडेय ने बताया कि करंट की चपेट में आने से मजदूर झुलसे हैं। कोई तहरीर नहीं मिली है।