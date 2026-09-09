Kushinagar News: चौपाल में व्यापारियों और ग्रामीणों ने उठाईं समस्याएं

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चौपाल में गांव के लोगों ने बताया कि टोले में विद्युतीकरण कराया गया था, लेकिन बिजली के तार चोरी होने से आपूर्ति प्रभावित है। सांसद ने समस्या का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। व्यापारियों और ग्रामीणों ने सलेमगढ़ जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत कराने की मांग की। गांव के लक्ष्मीकांत पांडेय ने सलेमगढ़ को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने, मुकेश गुप्ता ने क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण, शिक्षामित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडेय ने शिक्षामित्रों को स्थायी करने की मांग की। इसके अलावा चौपाल में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और क्षेत्र के विकास से जुड़े कई समस्याओं के समाधान की मांग की। देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उसके शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिया।इस दौरान भाजपा नेता केशव पांडेय, पूर्व प्रधान सुनील पांडेय, राजू पटेल उर्फ संजय पटेल, विशाल पटेल, अशोक तिवारी, आलोक गुप्ता, पंकज गुप्ता आदि मौजूद रहे।