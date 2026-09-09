Kushinagar News: उत्कृष्ट काम करने वालों को मिलेगा ‘सीखो-सिखाओ’ अवार्ड
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:08 AM IST
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पडरौना। परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को ‘सीखो-सिखाओ’ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने आवेदन मांगे हैं। शिक्षक, ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा से जुड़े कार्मिक और बीआरसी पर तैनात एनपीआरसी अपने उत्कृष्ट कार्यों का विवरण देते हुए आवेदन कर सकेंगे।
बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में पत्र जारी कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। विभाग की ओर से ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों का चयन किया जाएगा, जिन्होंने विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार, नवाचार, सामुदायिक सहभागिता और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है।
उन्होंने बताया कि इस अवार्ड का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना और उनके कार्यों को दूसरे शिक्षकों के लिए प्रेरणा बनाना है। चयन प्रक्रिया में आवेदकों के कार्यों और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। बीएसए ने निर्धारित समय के भीतर पात्र लोगों से आवेदन करने को कहा है।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में पत्र जारी कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। विभाग की ओर से ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों का चयन किया जाएगा, जिन्होंने विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार, नवाचार, सामुदायिक सहभागिता और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है।
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उन्होंने बताया कि इस अवार्ड का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना और उनके कार्यों को दूसरे शिक्षकों के लिए प्रेरणा बनाना है। चयन प्रक्रिया में आवेदकों के कार्यों और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। बीएसए ने निर्धारित समय के भीतर पात्र लोगों से आवेदन करने को कहा है।
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