Kushinagar News: पर्यटकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, जल्द खुलेगा सुविधा केंद्र
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:06 AM IST
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कसया। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थली में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को जल्द ही एक ही परिसर में कई जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। बुद्ध मंदिर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर (पर्यटक सुविधा केंद्र) का निर्माण अंतिम चरण में है। इसे इसी पर्यटन सीजन में पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी है।
मैत्रेय कार्यालय के पीछे करीब एक एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे केंद्र का निर्माण अक्तूबर 2024 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कराए जा रहे निर्माण को आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है। केंद्र शुरू होने के बाद पर्यटकों को पेयजल, प्रसाधन, कैफेटेरिया, वेटिंग लाउंज और स्वागत कक्ष जैसी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। परिसर में उद्यान और पार्किंग भी विकसित की जा रही है।
कुशीनगर के प्रमुख बौद्ध स्थलों के भ्रमण के दौरान उम्रदराज और दिव्यांग पर्यटकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए मंदिर तक वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे उन्हें पैदल चलने की परेशानी से राहत मिलेगी और वे आसानी से मंदिर क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। उपनिदेशक पर्यटन, बौद्ध परिपथ गोरखपुर राजेंद्र यादव ने बताया कि पर्यटक सुविधा केंद्र का करीब 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसे आगामी पर्यटन सीजन में शुरू करने की तैयारी चल रही है।
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मैत्रेय कार्यालय के पीछे करीब एक एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे केंद्र का निर्माण अक्तूबर 2024 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कराए जा रहे निर्माण को आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है। केंद्र शुरू होने के बाद पर्यटकों को पेयजल, प्रसाधन, कैफेटेरिया, वेटिंग लाउंज और स्वागत कक्ष जैसी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। परिसर में उद्यान और पार्किंग भी विकसित की जा रही है।
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कुशीनगर के प्रमुख बौद्ध स्थलों के भ्रमण के दौरान उम्रदराज और दिव्यांग पर्यटकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए मंदिर तक वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे उन्हें पैदल चलने की परेशानी से राहत मिलेगी और वे आसानी से मंदिर क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। उपनिदेशक पर्यटन, बौद्ध परिपथ गोरखपुर राजेंद्र यादव ने बताया कि पर्यटक सुविधा केंद्र का करीब 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसे आगामी पर्यटन सीजन में शुरू करने की तैयारी चल रही है।
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