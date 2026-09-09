Kushinagar News: योजनाओं का लाभ लेकर बढ़ाएं कारोबार

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राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उद्यमी इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने कारोबार को मजबूत करने के साथ उसका विस्तार भी कर सकते हैं। उन्होंने उद्यमियों से रोजगारपरक योजनाओं और स्वरोजगार कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, कसया विधायक पीएन पाठक, हाटा विधायक मोहन वर्मा, उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य, सहायक आयुक्त उद्योग आलोक कुमार गुप्ता, अजय गुप्ता समेत विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। मिनी औद्योगिक स्थान में दाऊद अली, मनीष पटेल, प्रमोद सिंह, शिवशंकर यादव, अभिराम यादव, अजीत यादव, हर्ष अग्रवाल, राम तपस्या पांडेय, अशोक दूबे समेत अन्य उद्यमी उपस्थित रहे। इसके अलावा कस्बे में व्यापारियों से राज्यमंत्री मिले, इस दौरान विधायक मनीष जायसवानल,अमित वर्मा, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौरसिया, जिलाध्यक्ष विपिन जयसवाल, अजय गुप्ता, सुधीर जायसवाल,प्रदीप सोनी, सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे।प्

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कसया। प्रदेश के एमएसएमई राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने मंगलवार को कसया के गोलाबाजार में निर्माणाधीन प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति देखी और अधिकारियों से परियोजना से संबंधित जानकारी ली। समय से निर्माण कार्य पूरा कराने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इसके बाद राज्यमंत्री सिसवा महंत स्थित मिनी औद्योगिक स्थान पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर उद्यमियों से बातचीत की। उद्यमियों ने कारोबार से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं से उन्हें अवगत कराया।