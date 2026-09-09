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Kushinagar News: विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का दायरा बढ़ा, जुड़े 14 नए ट्रेड

Wed, 09 Sep 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:07 AM IST
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The scope of Vishwakarma Shramik Samman Yojana has been expanded, with 14 new trades being added.
पडरौना/लक्ष्मीपुर। बेरोजगार युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दायरा बढ़ा गया है। अब योजना में 14 नए ट्रेड शामिल किए गए हैं। योजना के लिए चयनित युवाओं को 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवा अपने रुचि और कौशल के मुताबिक से ट्रेड के बारे में जानकारी लेंगे।
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उद्योग विभाग के मुताबिक, इस योजना के दूसरे चरण में पारंपरिक कारोबार के साथ बाजार की मांग के हिसाब से नए व रोजगार परक ट्रेडों को शामिल किया गया है। अब तक योजना के तहत 11 पारंपरिक ट्रेडों में ही प्रशिक्षण चल रहा था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के तहत मूर्तिकार, मालाकार, दूधवाला, मछुआरा, मोबाइल मरम्मत, ऑटोमोबाइल मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत, विद्युत सामान की मरम्मत, प्लंबर, कंप्यूटर मरम्मत, सोलर इंस्टॉलेशन, डिजिटल फोटोग्राफी और सौंदर्य वेलनेस आदि ट्रेडों को शामिल किया गया है। इन ट्रेडों में युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि बाजार के बदले स्वरूप के हिसाब से आधुनिक कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। इससे अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना मकसद है।
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