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Kushinagar News: लतवा बाजार में तीन दुकानों में चोरी, व्यापारियों में दहशत

Thu, 10 Sep 2026 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:48 AM IST
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Theft at three shops in Latwa market; panic among traders.
कुशीनगर। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित लतवा बाजार में चोर एक ही रात तीन दुकानों से नकदी सहित कीमती सामान उठा ले गए। तीन दुकानों में चोरी की घटना के बाद बाजार के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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नगर पंचायत सेवरही के वार्ड नंबर दस निवासी कन्हैया कुमार लतवा बाजार में गोरखपुरी मिष्ठान भंडार चलाते हैं। दुकान के बाहरी तरफ कारीगर सो रहे थे। शनिवार-रविवार की रात चोर पीछे के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और गल्ले में रखे करीब 40 रुपये निकाल ले गए। दुकान के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा हैं। इसके अलावा पीयूष यादव की मिठाई की दुकान में भी पीछे के रास्ते दाखिल हुए चोर गल्ले में करीब 1,500 रुपये लेउड़े। इसके बाद चोर सलेमगढ़ निवासी किराना व पान विक्रेता राजेश गुप्ता की दुकान से करीब 8,000 रुपये व कीमती सामान लेकर भाग निकले। तीनों दुकानदारों को चोरी की घटना की जानकारी रविवार सुबह दुकान खोलने के बाद हुई। चोरी की सूचना के बाद मौके पर डायल 112 व तमकुहीराज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। सीओ तमकुहीराज जयंत कुमार ने बताया मामले की जांच पुलिस टीम कर रही हैं।अहम इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र चोरी की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
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एक कांस्टेबल व होमगार्ड के भरोसे हैं बाजार की सुरक्षा
कुशीनगर। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के लतवा बाजार में तीन दुकानों में एक ही तरीके से चोरी की घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत का माहौल हैं। हाईवे किनारे करीब एक किलोमीटर की दूरी में फैले बाजार में दुकानदारों की सहूलियत के लिए एक बैंक की शाखा के अलावा छोटी-बड़ी 300 सौ से अधिक दुकानें हैं। लोगों का आरोप हैं कि तमकुहीराज पुलिस लतवा बाजार में नियमित गश्त नहीं करती है। हाईवे किनारे करीब एक किलोमीटर की दूरी में फैले बाजार की सुरक्षा एक कांस्टेबल व होमगार्ड के भरोसे हैं।
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