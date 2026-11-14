Kushinagar News: एसपी ने देर रात बासी बॉर्डर बैरियर का किया औचक निरीक्षण

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एसपी ने बैरियर से गुजरने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रात में होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता बरतें। ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।निरीक्षण के दौरान एसपी ने बैरियर से गुजरने वाले वाहनों की जांच भी अपने सामने कराई। ड्यूटी रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों और उसमें लिखे मोबाइल नंबरों का क्रॉस चेक किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्धारित जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से पालन करने की हिदायत दी।गौरतलब है कि जिले में पशु तस्करी की घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई हैं। तस्कर रात के अंधेरे और सीमावर्ती रास्तों का फायदा उठाकर वाहनों से पशुओं को बिहार की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में सीमावर्ती बैरियरों पर सघन निगरानी और नियमित चेकिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।एसपी केशव कुमार ने बताया कि बॉर्डर बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जांची गई है। उन्हें सतर्कता बरतने और लापरवाही नहीं करने की चेतावनी दी गई है।