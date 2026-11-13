Kushinagar News: ड्रोन कैमरों से होगी घाटों की निगरानी, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस

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छठ पर्व पर शहर से लेकर गांवों तक घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का खाका तैयार किया है। सभी थाना क्षेत्रों में घाटों की स्थिति और वहां जुटने वाली संभावित भीड़ के आधार पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।घाटों पर सुरक्षा के साथ भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले घाटों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या संदिग्ध गतिविधि का तत्काल पता लगाया जा सके।इसके अलावा मोबाइल पुलिस टीमें भी सक्रिय रहेंगी। ये टीमें अलग-अलग घाटों और आसपास के रास्तों पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगी। नदी, पोखर और अन्य जलाशयों के गहरे घाटों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।यहां गोताखोर तैनात रहेंगे, ताकि किसी श्रद्धालु के डूबने या अन्य आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके।