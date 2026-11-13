यूपी बोर्ड: 62 प्रस्तावित केंद्रों पर आईं 147 आपत्तियां, जांच आख्या मुख्यालय भेजी गई

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जिले के 22 राजकीय, 55 सहायता प्राप्त और 291 वित्तविहीन विद्यालयों में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के एक लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। पिछले शैक्षिक सत्र में जिले के 194 माध्यमिक विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इस बार बोर्ड की ओर से 162 विद्यालयों की अनंतिम सूची जारी की गई थी।सूची जारी होने के बाद 147 विद्यालय संचालकों ने ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इनमें 72 विद्यालय संचालकों ने अपने विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की थी। गठित टीमों ने इन विद्यालयों का निरीक्षण किया तो 16 विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाने के निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे।इसके अलावा कई विद्यालयों ने धारण क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को आवंटित करने, पर्याप्त फर्नीचर नहीं होने और परीक्षा केंद्रों के बीच निर्धारित दूरी से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई थीं। टीमों ने संबंधित विद्यालयों का विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। जनपदीय परीक्षा समिति ने सभी आपत्तियों का निस्तारण कर जांच आख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय भेज दी है।विभागीय सूत्रों के अनुसार, जांच के बाद 162 प्रस्तावित केंद्रों में से करीब सात केंद्र कम हो सकते हैं। वहीं, 57 नए विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए बोर्ड से संस्तुति की गई है। मुख्यालय की ओर से जांच आख्या के आधार पर अंतिम सूची जारी की जाएगी।