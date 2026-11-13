Kushinagar News: छठ पर पडरौना और कसया में डायवर्जन, 13 से 15 तक व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश नहीं

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यातायात निरीक्षक अश्वनी कुमार राय ने बताया कि पडरौना शहर में जलकल तिराहा, शिवाला मंदिर तिराहा, राधाकृष्ण मंदिर के आगे कन्नौजिया वार्ड तिराहा, आलू मंडी के निकट तिराहा, छुछिया गेट, जटहां तिराहा, पीएनबी तिराहा और चहाड़िया तिराहा से चारपहिया वाहन और ई-रिक्शा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पडरौना से कसया जाने वाले चारपहिया और व्यावसायिक वाहन बैरिया कांटा से गोपालगढ़ बाईपास होकर गुजरेंगे। देवरिया से कसया होते हुए पडरौना आने वाले वाहन कसया ओवरब्रिज से गोपालगढ़ और बैरिया कांटा होकर जाएंगे। वहीं, गोरखपुर से कसया होकर पडरौना आने वाले भारी और चारपहिया वाहनों को हाईवे बाईपास, गोपालगढ़ और बैरिया कांटा की ओर मोड़ा जाएगा।यातायात निरीक्षक ने बताया कि शहर में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। पडरौना में उदित नारायण डिग्री कॉलेज के सामने खाली मैदान, सुभाष चौक के पास सोसाइटी के निर्धारित परिसर, पुराने ऑटो स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास गृहस्थी स्टोर के बगल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।इसी तरह कसया में चारपहिया वाहनों को रोडवेज के पास बेनेट क्लब में खड़ा कराया जाएगा।