Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Gang involved in marriage-related fraud busted; five arrested

Kushinagar News: शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 01:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Gang involved in marriage-related fraud busted; five arrested
कुशीनगर। शादी के नाम पर राजस्थान के युवक से 1.20 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने युवती समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद युवती रास्ते में लघुशंका का बहाना बनाकर टेंपो से उतरकर भाग गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 हजार रुपये नकद, चार साड़ियां और एक जींस बरामद की है।
विज्ञापन

कसया सीओ डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान के अलवर के धौलागढ़ बैतू कला थाना क्षेत्र के जहडू गांव निवासी कृष्णकांत जांगड़े की शादी हाटा कोतवाली क्षेत्र के लंगड़ी गांव निवासी गुड़िया (20) से फोन पर तय हुई थी। 11 नवंबर को कृष्णकांत अपने पिता वीरेंद्र कुमार जांगड़े, मां दयावती देवी और मामा गिरीश कुमार के साथ शादी करने भैंसही बाजार पहुंचे थे। वहां गुड़िया अपनी मां निर्मला देवी, बहन पूजा, मामा मिट्ठू चौहान और शादी कराने वाली अर्चना चौहान के साथ पहुंची।
विज्ञापन

आरोप है कि शादी कराने के नाम पर युवती और उसके साथ आए लोगों ने कृष्णकांत से 1.20 लाख रुपये ले लिए। इसके अलावा करीब 10 हजार रुपये के कपड़े और शृंगार का सामान भी खरीदवाया। भैंसही बाजार स्थित एक मंदिर में शादी की रस्में पूरी होने के बाद कृष्णकांत युवती को लेकर परिवार के साथ राजस्थान के लिए रवाना हुए। गोरखपुर की ओर जाते समय गुड़िया ने लघुशंका करने का बहाना बनाया और टेंपो से उतरकर भाग गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो कृष्णकांत ने डायल 112 पर सूचना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार दोपहर करीब 3:15 बजे ग्राम असना से पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें गुड़िया, उसकी मां निर्मला देवी और बहन पूजा, हाटा कोतवाली क्षेत्र के महादेव छपरा निवासी बिट्टू चौहान और देवरिया जिले के भलुअनी थाना क्षेत्र के रोहुआर उजरी गांव निवासी अर्चना चौहान शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 हजार रुपये नकद, चार साड़ियां और एक जींस बरामद की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed