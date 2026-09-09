Kushinagar News: सब पढ़ें, सब बढ़ें के नारों से गूंजा शहर, साक्षरता के प्रति किया जागरूक

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रैली का शुभारंभ डायट प्राचार्य/ बीएसए अनिल कुमार सिंह और वरिष्ठ प्रवक्ता दीनानाथ साहनी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। बीएसए ने कहा कि साक्षरता केवल पढ़ना-लिखना सीखना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उल्लास एप के माध्यम से जिले के किसी भी परिषदीय विद्यालय से जुड़कर असाक्षर व्यक्ति साक्षरता अभियान का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए अपने आसपास रहने वाले असाक्षरों को साक्षर बनाने में सहयोग करना चाहिए।इस दौरान जिला समन्वयक प्रशिक्षण ऋषभ कुमार, जिला स्काउट मास्टर नीरज बंका, डायट प्रवक्ता चंद्रशेखर, अश्विनी सिंह, वेद गुप्ता, प्रधानाध्यापक सुधीर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।