Kushinagar News: बाढ़ पीडि़तों के लिए तिरपाल की छांव बनी आशियाना

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बाढ़ प्रभावित परिवारों का कहना है कि घरों में पानी और कीचड़ भरने से रहना मुश्किल हो गया है। घरेलू सामान भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित स्थान की तलाश में घर से निकलना पड़ा। सड़क किनारे रह रहे परिवारों के सामने भोजन, पेयजल, शौचालय और बच्चों की सुरक्षा जैसी समस्याएं हैं।ग्रामीणों के अनुसार, जिन घरों में कुछ दिन पहले तक परिवार रह रहे थे, वहां अब पानी भरा है। पानी उतरने के बाद घर और सामान की स्थिति क्या होगी, इसे लेकर भी लोगों की चिंता बढ़ गई है। बाढ़ के कारण रोजमर्रा के काम और रोजगार भी प्रभावित हुए हैं।