Kushinagar News: संस्कृत प्रतिभा खोज में दिखाई प्रतिभा

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साहित्यविद नंदा पांडेय ने कहा कि संस्कृत केवल पढ़ने की नही अपितु जीने की आवश्यकता है। इसके बाद आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अमृता सिंह प्रथम, अंशिका गुप्ता द्वितीय तथा सनी शर्मा तृतीय रहे।वहीं संस्कृत गीत प्रतियोगिता में सुधीर तिवारी प्रथम, सिद्धार्थ सिंह द्वितीय तथा रिया कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं। अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। सभी विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि डॉ. अविनाश पति तिवारी, विशिष्ट अतिथि डॉ. कमलेश कुमार मिश्रा ने पुरस्कृत किया। अंत में प्रधानाचार्य संतोष कुमार वर्मा ने आभार जताया। संवाद