Kushinagar News: राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर छह प्रगतिशील महिला कृषक सम्मानित

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पडरौना। रामपुर फार्म स्थित कृषि भवन सभागार में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया गया। इसमें जिले के छह प्रगतिशील महिला किसानों को सम्मानित किया गया। उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह ने कहा कि महिला किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ कृषि उत्पादन, पशुपालन, बागवानी और कृषि आधारित उद्यमों के माध्यम से आर्थिक मजबूती में अहम योगदान दे रही हैं। उनके अनुभव, परिश्रम और नवाचार कृषि क्षेत्र की प्रगति के महत्वपूर्ण आधार हैं।कार्यक्रम में प्रगतिशील महिला किसान ललिता सिंह, उर्मिला देवी, अंजलि पांडेय, जैवून, सरोज देवी और शिवानी द्विवेदी ने खेती में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कृषि कार्यों में आने वाली चुनौतियों और उत्पादन व आय बढ़ाने के लिए अपनाए जा रहे उपायों की जानकारी दी। अंत में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) फाजिलनगर प्रीति सिंह ने महिला किसानों को सम्मानित किया। इसके पूर्व कृषि विज्ञान केंद्र, सरगटिया के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉ. अरुण प्रताप सिंह ने महिला किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पराली प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, श्रीअन्न उत्पादन और औद्यानिक फसलों के प्रसंस्करण की उपयोगिता बताई।