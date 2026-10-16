Kushinagar News: अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद, सफाईकर्मी संघ और व्यापार मंडल आमने-सामने

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बुधवार को नगर पंचायत की ओर से त्योहारों को देखते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान कस्बे में एक दुकान के पास सफाईकर्मी और दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया।बृहस्पतिवार को घटना से नाराज नगर पंचायत के सफाईकर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वे तमकुहीराज थाने पहुंच गए। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर उन्हें शांत कराया। इसकी जानकारी मिलने पर व्यापार मंडल के सदस्य भी थाने पहुंच गए। उन्होंने सफाईकर्मी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।इस तरह मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद दोनों पक्षों के बीच तनाव का कारण बन गया। इस संबंध में तमकुहीराज थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।