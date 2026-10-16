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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   DIG reviewed security arrangements for Durga Puja

Kushinagar News: डीआईजी ने की दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

Fri, 16 Oct 2026 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:40 AM IST
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DIG reviewed security arrangements for Durga Puja
कसया। मिशन शक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए डीआईजी एस. चन्नप्पा ने बृहस्पतिवार की शाम कसया थाने का निरीक्षण किया।
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इस दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। डीआईजी ने दुर्गा पूजा पंडालों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा।

उन्होंने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन और पूजा-अर्चना में परेशानी न हो। उन्होंने गूगल मीट के माध्यम से मिशन शक्ति के कार्यों की समीक्षा कर महिला सुरक्षा और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को मिशन शक्ति के कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलाने और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
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