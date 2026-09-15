Kushinagar News: गड्ढे में गिरी स्कूल बस चालक-परिचालक सुरक्षित
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:38 AM IST
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पकवा इनार। पकवा इनार चौराहे के पास सोमवार को बच्चों को छोड़कर लौट रही स्कूल बस सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में जा गिरी। संयोग अच्छा रहा कि चालक व परिचालक सुरक्षित रहे। काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बस को गड्ढे से बाहर निकाला गया। कुशीनगर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर छह बाबा साहेब आप्टे नगर स्थित पकवा इनार चौराहे से शामपुर जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। बताया गया कि लार्ड बुद्ध सीबी नेशनल पब्लिक स्कूल, झुंगवा-कुशीनगर की बस सोमवार को बच्चों को उनके घर छोड़ने के बाद वापस लौट रही थी। चौराहे के पास पहुंचते ही बस सड़क के पश्चिमी किनारे नगर पालिका की ओर से पानी निकासी के लिए खोदे गए गड्ढे में चली गई। संवाद
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