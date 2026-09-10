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Kushinagar News: हल्की बारिश में जलमग्न हुईं सड़कें, राहगीर परेशान

Thu, 10 Sep 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:01 AM IST
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Roads waterlogged after light rain; commuters face inconvenience.
सुकरौली। कस्बे में जल निकासी व्यवस्था की बदहाली एक बार फिर उजागर हो गई। मंगलवार को हुई हल्की बारिश के बाद कई मोहल्लों और संपर्क मार्गों पर पानी भर गया। स्कूली बच्चों और राहगीरों को घर पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी। ठूठी में परिजन बच्चों को गोद में उठाकर या सहारा देकर पानी पार कराते नजर आए।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से जल निकासी की समस्या बनी हुई है। कहीं नालियों का निर्माण अधूरा है तो कहीं नालियां सड़क से नीचे होने के कारण पानी का बहाव नहीं हो पाता। जिन स्थानों पर नालियां बनी भी हैं, वहां लंबे समय से सफाई न होने के कारण उनमें गाद और कचरा जमा है। इससे बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है और घंटों तक निकासी नहीं हो पाती। जलभराव से आवागमन बाधित होने के साथ ही दुर्घटना और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। नागरिकों ने प्रशासन से नालियों की नियमित सफाई, अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने और प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। संवाद
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