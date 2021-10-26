फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Residents of Sirsia village staged a protest over drainage issues.

Kushinagar News: जलनिकासी के लिए सिरसिया गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन

Fri, 28 Aug 2026 01:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Residents of Sirsia village staged a protest over drainage issues.
पकड़ियार बाजार। सिरसिया के लोगों ने बृहस्पतिवार को जलनिकासी की व्यवस्था कराने के लिए प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुईं तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
विज्ञापन

गांव के सहोदरी, उषा, महेंद्र, राम अवध, सुकई दास, उपेंद्र, राजेंद्र आदि ने कहा कि नालियों की साफ-सफाई समय पर नहीं होती है। घरों से निकला पानी नाली में भरा रहता है। इससे लोगों में जलजनित बीमारियाें की आशंका बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि गांव में कई जगह नालियां क्षतिग्रस्त हैं। नालियों का पानी सड़क पर फैल जाता है। इससे आवागमन में दिक्कत होती है। सबसे अधिक दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। इस समस्या की समाधान के लिए कई बार जनप्रतिनिधि और ब्लॉक के अधिकारियों से मांग की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडीओ पंचायत रविंद्र प्रसाद ने कहा कि नाली की सफाई कराने के साथ-साथ मरम्मत की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा्र उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed