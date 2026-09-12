Kushinagar News: डोल मेले में डीजे का कंपटीशन, पुलिस के सामने जूतम-पैजार

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डोल मेले में तय मानक से बड़े साउंड सिस्टम के साथ डीजे की तेज आवाज दूर तक गूंजती रही। देर रात तक कानफाड़ू शोर से आसपास के लोग परेशान रहे। सड़क पर युवाओं की भीड़ से देवरिया रोड और मेन मार्केट में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। वाहनों को निकालने में दिक्कत हुई और कई बार जाम जैसी स्थिति बनी। इसी बीच नाचने और डीजे पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर भीड़ में जूता-चप्पल चलने लगे। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं। इससे भगदड़ मच गई। शुक्रवार सुबह देवरिया रोड पर जगह-जगह जूते-चप्पल बिखरे पड़े थे। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को सड़क साफ करने में मशक्कत करनी पड़ी। बिखरे जूते-चप्पलों को ट्रालियों में लादकर हटाया गया।हाटा सीएचसी में पहुंचे घायल युवकदूर-दूर से युवक डोल मेले में डीजे कंपटीशन देखने आए थे। बाइक से गिरने से कई युवक चोटिल होकर अस्पताल पहुंच रहे थे। स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनुसार, रात में चोटिल होकर आने वाले अधिकांश युवक नशे की हालत में थे। रात में 30 से अधिक युवक घायल होकर इलाज कराने आए थे। हाटा कोतवाली के प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि डोल मेला पूरी शांति के साथ संपन्न हो गया। रात 2:10 बजे डीजे बंद हो गए। तीन बजे तक भीड़ लौट गई। तड़के चार बजे हेतिमपुर में प्रतिमाओं का विसर्जन हो गया।