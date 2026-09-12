Kushinagar News: लापता छात्रा सदिग्ध हालात में मिली, युवक पर प्राथमिकी दर्ज

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छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि गांव का गोविंद शर्मा नामक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर पहले गुजरात, फिर लखनऊ और देवरिया ले गया। छात्रा ने भी यात्रा के दौरान नशीली दवा देकर युवक दुष्कर्म किया है। वापस लौटते समय जहरीला पदार्थ खिलाने और गले में फंदा लगाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि छात्रा की मां की तहरीर पर पहले से प्राथमिकी दर्ज है। छात्रा का बयान दर्ज होने के बाद धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। संवाद

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फाजिलनगर। चौराखास क्षेत्र में स्कूल जाने के बाद लापता हुई 13 वर्षीय छात्रा चार दिन बाद देवरिया के बघौचघाट थाना क्षेत्र में गांव कोटवा मिश्र में संदिग्ध हालात में मिली। उसके साथ एक युवक भी था। इसका एक वीडियो सामने आया है। छात्रा के पिता ने युवक पर दुष्कर्म और जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों को फाजिलनगर सीएचसी ले गई। वहां से कुशीनगर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।