फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Relief from waterlogging: Drain construction begins.

Kushinagar News: जलभराव से मिलेगी निजात,नाली निर्माण शुरू

Thu, 10 Sep 2026 01:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Relief from waterlogging: Drain construction begins.
खड्डा। सिसवा गोपाल स्थित जूनियर हाईस्कूल में जलभराव की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक विवेकानंद पांडेय की पहल पर खंड विकास विभाग के माध्यम से नाली निर्माण शुरू करा दिया गया है। काफी पहले का बना विद्यालय सड़क से नीचे हो गया है।
विज्ञापन


सड़क से करीब 10 फीट नीचे स्थित विद्यालय परिसर में पानी भर जाने से करीब 145 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। जलभराव के दौरान कक्ष में सांप मिलने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई थी। पानी निकलने के बाद स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन हर बारिश में जलभराव की समस्या बनी रहती है। ग्रामीणो ने समस्या की जानकारी विधायक को देकर समाधान की मांग की। नाली निर्माण पूरा होने के बाद विद्यालय परिसर में पानी जमा होने और जहरीले जीव-जंतुओं के पहुंचने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed