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डीएम संजय चौहान के निर्देश पर जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसडीएम आकांक्षा मिश्रा और डिप्टी सीएमओ डॉ. श्रीकांत त्रिपाठी की मौजूदगी में टीम ने सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान अल्ट्रासाउंड से संबंधित व्यवस्थाओं के साथ आवश्यक अभिलेखों की भी जांच की गई।जांच में सेंटर पर कोई योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेजों समेत अन्य व्यवस्थाओं में भी कमियां पाई गईं। अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड कक्ष को सील कर दिया। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जांच केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।